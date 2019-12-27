Колобков: американцы входят в тройку стран с наибольшим количеством нарушений

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал отстранение России от международных соревнований на четыре года из-за фальсификации данных Московской лаборатории.

«ВАДА опубликовало результаты тестирований за 2017 год по количеству антидопинговых нарушений, где Россия не входит в топ-3. Там находятся другие страны, и американцы входят в тройку стран с наибольшим количеством нарушений.

В последний год Российское антидопинговое агентство вышло на хороший уровень и берёт порядка 9 тыс. проб, государство обеспечивает полностью всё финансирование организации. ВАДА постоянно проводит мониторинг работы РУСАДА и отмечает хорошую работу нашего антидопингового агентства», — сказал Колобков в эфире телеканала «Россия-24».