Конькобежец Юсков: возможно, ЧМ-2020 будет последним для меня под российским флагом

Трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту россиянин Денис Юсков подвёл итоги 2019 года, а также поделился планами на сезон-2019/2020.



«2019 год был нормальным, не самым худшим. Много было положительных моментов, были и отрицательные — в жизни без них и положительные не оценить. В общем, в 2019-м была жизнь. Бурлящая! Надеюсь, 2020-й будет как минимум не хуже. Надеюсь пробежать на чемпионате мира в Солт-Лейке, возможно, он последний для меня под российским флагом. Не говорю, что ухожу, да и спортивное гражданство менять не собираюсь, но, если санкции оставят в силе на четыре года, вряд ли я пробегаю ещё столько лет», — приводит слова Юскова «Р-Спорт».



9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу.



Российская сторона не согласилась с решением ВАДА, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).