Крамер призвал наказать шведского лыжника за мат в адрес Большунова
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер выразил недовольство поведением шведа Карл-Йохана Вестберга, обвинившего россиянина Александра Большунова в поломке палки на последнем повороте четвертьфинала спринтерской гонки на этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария).
Швед, не сумев отобраться в полуфинал, обратился к россиянину в нецензурной форме. Большунов в ответ лишь недоумённо развёл руками.
«Шведа надо наказать за такие слова. Пора давать предупреждения и за ругань», — приводит слова Крамера Expressen.
Рейс-директор FIS Пьер Миньерей точку зрения Крамера не поддержал: «Обычно за такое мы предупреждений не даём. Теоретически это можно было бы трактовать как неспортивное поведение. Но мы раньше так не делали».
Шведский лыжник Вестберг: я должен извиниться перед Большуновым
Крамер — об инциденте с Большуновым: когда что-то случается, шведы сразу ноют
- 30 декабря 2019
-
17:48
-
16:53
-
16:48
-
16:47
-
16:38
-
16:30
-
16:17
-
16:04
-
15:27
-
15:21
-
14:56
-
14:39
-
14:24
-
13:57
-
13:39
-
13:39
-
13:14
-
12:51
-
12:42
-
12:30
-
11:36
-
11:20
-
11:15
-
11:11
-
10:40
-
10:31
-
10:12
-
09:37
-
00:26
-
00:12
- 29 декабря 2019
-
23:30
-
22:51
-
21:59
-
21:24
-
20:55
Партнерский контент