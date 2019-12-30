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Крамер призвал наказать шведского лыжника за мат в адрес Большунова

Крамер призвал наказать шведского лыжника за мат в адрес Большунова
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер выразил недовольство поведением шведа Карл-Йохана Вестберга, обвинившего россиянина Александра Большунова в поломке палки на последнем повороте четвертьфинала спринтерской гонки на этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария).

Швед, не сумев отобраться в полуфинал, обратился к россиянину в нецензурной форме. Большунов в ответ лишь недоумённо развёл руками.

«Шведа надо наказать за такие слова. Пора давать предупреждения и за ругань», — приводит слова Крамера Expressen.

Рейс-директор FIS Пьер Миньерей точку зрения Крамера не поддержал: «Обычно за такое мы предупреждений не даём. Теоретически это можно было бы трактовать как неспортивное поведение. Но мы раньше так не делали».

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