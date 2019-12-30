Клебо получил 12 секунд преимущества над Большуновым благодаря уловке Голдберга

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо благодарен соотечественнику Полу Голдбергу за маленькую хитрость, значительно увеличившую преимущество Клебо над россиянином Александром Большуновым в общем зачёте «Тур де Ски».
«То, что сделал Голдберг, хорошо для меня, иначе моё преимущество не превышало бы 30 секунд сейчас. Было бы намного меньше. Так что я очень доволен этим", — приводит слова Клебо NRK.
На финише четвертьфинального забега в спринте свободным стилем на этапе Ленцерхайде Голдберг намеренно притормозил и пропустил вперёд Большунова. В полуфинал выходили оба. Но ставший первым Большунов автоматически попадал в компанию Клебо, итальянца Федерико Пеллегрино и соотечественника Сергея Устюгова, а финишировавший вторым Голдберг избегал встречи с фаворитами до финала. Норвежец объяснил свою уловку личным желанием попасть в более простой полуфинал.
«Сначала в первый полуфинал отобрались Пеллегрино и Клебо, затем Эрик Вальнес и Устюгов. Я прекрасно понимал, что второй полуфинал будет намного проще, так что это был лёгкий выбор. Помощь Клебо? Постучите мне по спине, если эти 12 секунд будут иметь значение для определения победителя», — сказал Голдберг.
Большунов, не сумев выйти в финал, классифицировался восьмым и получил 30 баллов, которые конвертируются в секунды. Победивший Клебо – 60. Если бы Большунов вышел в финал, он заработал бы минимум 42 балла. Именно об этих 12 баллах уже в секундном эквиваленте идёт речь. Перед третьей гонкой Клебо опережает Большунова на 32 секунды, а мог бы всего на 20 или менее.
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