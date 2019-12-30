ВФЛА ответила на открытое письмо Ласицкене, Шубенкова и Сидоровой

Руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) ответило на обращение российских спортсменов Анжелики Сидоровой, Марии Ласицкене и Сергея Шубенкова. Ранее легкоатлеты написали открытое письмо руководству ВФЛА, в котором раскритиковали федерацию, обвинив её в недостаточных мерах для восстановления международного статуса.

«Уважаемые Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене. Действующее руководство ВФЛА понимает позицию спортсменов. Действительно, 25 декабря 2019 года Марина Купцова была освобождена от должности главы комиссии спортсменов ВФЛА. Сделать комиссию спортсменов ВФЛА по-настоящему рабочим органом в наших с вами руках.

Согласно уставу, президиум ВФЛА создаёт общественные рабочие органы, утверждает их состав и положение об их деятельности. Свои предложения касательно состава комиссии, кандидатур на место председателя и предложения по её работе вы можете направить в адрес президиума ВФЛА. Ваши предложения будут оперативно рассмотрены президиумом в полном соответствии с уставной деятельностью организации. В сложившейся ситуации со множеством вопросов, которые нам необходимо обсудить, предлагаем провести 10 января в Москве рабочую встречу руководства ВФЛА и членов комиссии спортсменов ВФЛА.

Данная встреча даст нам возможность ответить на все ваши вопросы, обсудить насущные проблемы и найти пути эффективного взаимодействия и сотрудничества.



Уверены, что очная встреча с возможностью открытого и честного диалога станет в данной ситуации более плодотворной, нежели общение посредством открытых писем и коммуникаций через СМИ», — говорится в сообщении.