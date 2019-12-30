Колобков: всем чистым спортсменам необходимо занять такую позицию, как Ласицкене

Министр спорта России Павел Колобков поддержал позицию трёхкратной чемпионки мира по лёгкой атлетике Марии Ласицкене. После оглашения решения исполкома ВАДА об отстранении российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях Ласицкене задала массу неприятных вопросов руководству Министерства спорта и Олимпийского комитета России.

«Я прекрасно понимаю Марию. Она лучшая спортсменка мира в лёгкой атлетике, а впереди Олимпийские игры. Ей хочется выступать на соревнованиях с российскими флагом и гимном, а она уже практически год лишена этой возможности. Из федерации ушли три вице-президента и президент, а ведь именно организация несёт ответственность за развитие вида спорта. Плюс мы пока не видим никаких результатов расследования от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Надеемся, что сейчас они покажут нам какие-нибудь документы. Да, были нарушения у Данила Лысенко, он сам это признал и понесёт заслуженное наказание. Но я так и не увидел доказательств того, что в этих нарушениях принимала участие ВФЛА.

Возвращаясь к теме Ласицкене, на мой взгляд, всем нашим чистым спортсменам необходимо занять такую позицию. Они должны объединиться, я сам готов со всеми встретиться и поговорить. Нужно бороться с допингом всем вместе: и спортсменам, и тренерам, и руководству федераций. Та же Маша с её активной жизненной позицией вполне могла бы стать своеобразным пропагандистом здорового спорта. Конечно, сложно сочетать тренировки и подобную работу, но это необходимо, потому что мы все несём ответственность за наших атлетов. По-другому побороть эту беду невозможно», — приводит слова Колобкова RT.