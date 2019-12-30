Международная ассоциация спортивной прессы признала Байлз лучшей спортсменкой года

Американская гимнастка Симона Байлз стала спортсменкой года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). Для определения победителя использовалось голосование, в котором принимали участие более 330 журналистов из 102 стран мира.
За Байлз проголосовали 15,04%. Второе место заняла американская футболистка Меган Рапино, которая в составе сборной США выиграла чемпионат мира. За неё проголосовали 13,51% участников опроса. Тройку лучших замкнула легкоатлетка из Ямайки Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс (11,01%).
22-летняя Байлз в 2019 году выиграла пять золотых медалей из шести возможных на чемпионате мира, который проходил в Штутгарте (Германия). Она стала самой титулованной гимнасткой в истории с 25 медалями.
Лучшим спортсменом среди мужчин был признан форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.
- 30 декабря 2019
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