Международная ассоциация спортивной прессы признала Байлз лучшей спортсменкой года

Американская гимнастка Симона Байлз стала спортсменкой года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). Для определения победителя использовалось голосование, в котором принимали участие более 330 журналистов из 102 стран мира.

За Байлз проголосовали 15,04%. Второе место заняла американская футболистка Меган Рапино, которая в составе сборной США выиграла чемпионат мира. За неё проголосовали 13,51% участников опроса. Тройку лучших замкнула легкоатлетка из Ямайки Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс (11,01%).

22-летняя Байлз в 2019 году выиграла пять золотых медалей из шести возможных на чемпионате мира, который проходил в Штутгарте (Германия). Она стала самой титулованной гимнасткой в истории с 25 медалями.

Лучшим спортсменом среди мужчин был признан форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.