Мужская сборная России по гандболу обыграла команду Польши на турнире перед ЧЕ
Мужская сборная России по гандболу с победы стартовала на товарищеском турнире «Мемориал Доминго Барсенаса», проходящем в Испании. Со счётом 30:25 подопечные Эдуарда Кокшарова обыграли команду Польши.
Другими соперниками российской команды на соревнованиях станут сборные Португалии и Испании. На товарищеском турнире команды готовятся к чемпионату Европы, который примут Швеция, Австрия и Норвегия. Уже 11 января россияне сыграют с венграми.
Ранее Эдуард Кошкаров подвёл итоги тренировочного сбора, который проходил в Скопье. По его итогам и был определён состав на мемориал Доминго Барсенаса.
Напомним, чемпионат Европы по гандболу — 2020 пройдёт в период с 10 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является сборная Дании.
Объявлен состав сборной России по гандболу на турнир в Испании перед ЧЕ-2020
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