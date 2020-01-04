Мужская сборная России по гандболу обыграла команду Польши на турнире перед ЧЕ

Мужская сборная России по гандболу с победы стартовала на товарищеском турнире «Мемориал Доминго Барсенаса», проходящем в Испании. Со счётом 30:25 подопечные Эдуарда Кокшарова обыграли команду Польши.



Другими соперниками российской команды на соревнованиях станут сборные Португалии и Испании. На товарищеском турнире команды готовятся к чемпионату Европы, который примут Швеция, Австрия и Норвегия. Уже 11 января россияне сыграют с венграми.



Ранее Эдуард Кошкаров подвёл итоги тренировочного сбора, который проходил в Скопье. По его итогам и был определён состав на мемориал Доминго Барсенаса.

Напомним, чемпионат Европы по гандболу — 2020 пройдёт в период с 10 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является сборная Дании.