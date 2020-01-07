Бородавко: у Спицова после скомканной предсезонной подготовки всё налаживается

Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко отметил хорошую форму Дениса Спицова. Ранее спортсмен стал четвёртым в мужском масс-старте свободным стилем в гору Альпе Чермис на заключительном этапе многодневки «Тур де Ски».

«Предсезонка у Дениса получилась сложной – он дважды болел. Из-за этого не смог выполнить всю запланированную работу. Но Денис проявил характер, свои лучшие качества, подобрался к первой десятке в общем зачёте. Даже приятно удивляет нас в не самой любимой для него классике.

Были сильные переживания и у Дениса, и у меня – сможет ли он выйти на свой прежний уровень из-за скомканной подготовки. Но Денис попадал в десятку на нескольких гонках с небольшим отставанием от победителя. Думаю, всё у него налаживается", — цитирует Бородавко «Советский спорт».

В общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам Спицов занимает 12-е место. Первым идёт россиянин Александр Большунов, который впервые в карьере выиграл «Тур де Ски».