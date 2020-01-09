Александр Бондарь и Екатерина Беляева признаны лучшими прыгунами в воду Европы 2019 года

Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Екатерина Беляева стали лауреатами премии Европейской лиги плавания (LEN). Как сообщает пресс-служба организации, россияне были признаны лучшими прыгунами в воду Европы 2019 года.
Победитель определялся путём голосования представителей национальных федераций LEN. Бондарь стал лучшим, набрав 37,5%, Беляева получил 50% голосов. Ещё один россиянин, Александр Мальцев, получив 47,6% голосов, стал лучшим в синхронном плавании.
Лучшим пловцом признан британец Адам Пити (45,8%), россияне Антон Чупков и Евгений Рылов стали в голосовании третьими (12,2%), у женщин лучшей стала венгерка Катинка Хоссу (50%), россиянка Юлия Ефимова — пятая (4,2%). В синхронном плавании россиянок Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко (22,7%) опередила испанка Она Карбонель, набравшая 36,4% голосов.
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