Каримова и Черноусов стали чемпионами России по стрельбе из винтовки

Спортсменка ЦСКА Юлия Каримова стала победительницей чемпионата России по стрельбе из пневматического оружия, который проходит в Ижевске. Золотую медаль в соревнованиях по стрельбе из винтовки с 10 метров она завоевала, опередив на 0,4 балла Анастасию Галашину. Бронзовая медаль досталась Дарье Болдиновой.



Соревнования среди мужчин прошли вчера, 8 января. Победу праздновал заслуженный мастер спорта из Иркутской области Артём Черноусов, вторым стал Леонид Екимов, а Александр Петров занял третье место.



Чемпионат России по стрельбе проходит в Ижевске с 6 по 14 января. В соревнованиях принимают участие более трёхсот спортсменов со всей страны.