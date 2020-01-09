Каримова и Черноусов стали чемпионами России по стрельбе из винтовки
Спортсменка ЦСКА Юлия Каримова стала победительницей чемпионата России по стрельбе из пневматического оружия, который проходит в Ижевске. Золотую медаль в соревнованиях по стрельбе из винтовки с 10 метров она завоевала, опередив на 0,4 балла Анастасию Галашину. Бронзовая медаль досталась Дарье Болдиновой.
Соревнования среди мужчин прошли вчера, 8 января. Победу праздновал заслуженный мастер спорта из Иркутской области Артём Черноусов, вторым стал Леонид Екимов, а Александр Петров занял третье место.
Чемпионат России по стрельбе проходит в Ижевске с 6 по 14 января. В соревнованиях принимают участие более трёхсот спортсменов со всей страны.
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