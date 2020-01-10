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Российская скелетонистка Никитина заняла первое место на этапе Кубка мира во Франции

Российская скелетонистка Никитина заняла первое место на этапе Кубка мира во Франции
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянка Елена Никитина одержала победу на этапе Кубка мира по скелетону. Соревнования проходят во Франции.

По итогам двух попыток 27-летняя спортсменка показала результат 2 минуты 2,72 секунды. Второе место заняла австрийка Жанин Флок (+0,65). Бронзовую награду завоевала немка Жаклин Лёллинг (+0,86).

Россиянки Юлия Канакина и Рената Хузина показали 10-й и 15-й результат соответственно.

В прошедшем сезоне Никитина стала первой российской скелетонисткой, одержавшей победу в общем зачёте Кубка мира. Она является бронзовым призёром Олимпиады 2014 года в Сочи, серебряным и бронзовым призёром чемпионата мира 2016 года, а также двукратной чемпионкой Европы (2013, 2017).

Скелетон. Этап Кубка мира. Франция
Женщины

1. Елена Никитина (Россия) — 2.02,72
2. Жанин Флок (Австрия) — +0,65
3. Жаклин Лёллинг (Германия) — +0,86.

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