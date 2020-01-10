Российская скелетонистка Никитина заняла первое место на этапе Кубка мира во Франции

Россиянка Елена Никитина одержала победу на этапе Кубка мира по скелетону. Соревнования проходят во Франции.
По итогам двух попыток 27-летняя спортсменка показала результат 2 минуты 2,72 секунды. Второе место заняла австрийка Жанин Флок (+0,65). Бронзовую награду завоевала немка Жаклин Лёллинг (+0,86).
Россиянки Юлия Канакина и Рената Хузина показали 10-й и 15-й результат соответственно.
В прошедшем сезоне Никитина стала первой российской скелетонисткой, одержавшей победу в общем зачёте Кубка мира. Она является бронзовым призёром Олимпиады 2014 года в Сочи, серебряным и бронзовым призёром чемпионата мира 2016 года, а также двукратной чемпионкой Европы (2013, 2017).
Скелетон. Этап Кубка мира. Франция
Женщины
1. Елена Никитина (Россия) — 2.02,72
2. Жанин Флок (Австрия) — +0,65
3. Жаклин Лёллинг (Германия) — +0,86.
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