Хореограф Железняков рассказал, какой на самом деле является Тутберидзе

Хореограф Алексей Железняков рассказал о работе с российским тренером Этери Тутберидзе. По его словам, специалист обладает сильным характером и отлично умеет сдерживать себя.

«Многие думают, что она холодный и жестокий человек. Этери просто создаёт такое впечатление о себе. Когда видишь её по телевизору, кажется, что это снежная королева. Ни одной эмоции, даже глаз не дрогнет. Но на самом деле за этой маской кипит настоящая буря.

Она отлично умеет сдерживать себя, за сильным характером скрывается очень чуткая и ранимая женщина. Некоторым её недоброжелателям будет сложно в это поверить, но Тутберидзе — живой человек с настоящей душой. Чаще всего сильные люди очень ранимы, просто они никогда не показывают этого на людях", — приводит слова Железнякова «Спорт Бизнес Online».