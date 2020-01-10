Зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года примет Южная Корея

Зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года состоятся в Южной Корее. Такое решение было принято сегодня, 10 января, на 135-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне (Швейцария), информирует пресс-служба организации.
Южная Корея была единственным кандидатом на проведение Игр. За это решение проголосовали 79 делегатов, против — 2, воздержался — 1. Соревнования пройдут в провинции Канвондо, центром которой является Пхёнчхан.
Оргкомитет и МОК не исключают, что часть соревнований по горнолыжному спорту может пройти на территории КНДР.
В Южной Корее состоятся четвёртые по счету зимние юношеские Игры. Первые прошли в 2012 году в Инсбруке (Австрия), вторые — в Лиллехаммере (Норвегия). Старт третьим был дан вчера, 9 января, в Лозанне (Швейцария).
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