Зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года примет Южная Корея

Зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года состоятся в Южной Корее. Такое решение было принято сегодня, 10 января, на 135-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне (Швейцария), информирует пресс-служба организации.

Южная Корея была единственным кандидатом на проведение Игр. За это решение проголосовали 79 делегатов, против — 2, воздержался — 1. Соревнования пройдут в провинции Канвондо, центром которой является Пхёнчхан.

Оргкомитет и МОК не исключают, что часть соревнований по горнолыжному спорту может пройти на территории КНДР.

В Южной Корее состоятся четвёртые по счету зимние юношеские Игры. Первые прошли в 2012 году в Инсбруке (Австрия), вторые — в Лиллехаммере (Норвегия). Старт третьим был дан вчера, 9 января, в Лозанне (Швейцария).