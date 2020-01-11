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Россиянин Кулижников победил на дистанции 500 м на ЧЕ по конькобежному спорту в Херенвене

Россиянин Кулижников победил на дистанции 500 м на ЧЕ по конькобежному спорту в Херенвене
Другие / Конькобежный спорт 0

Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золотую награду на дистанции 500 м на чемпионате Европы в Херенвене (Нидерланды).

Результат россиянина — 34,38 секунды. Второе место занял голландец Дай Дай Нтаб, бронзу завоевал ещё один представитель России Руслан Мурашов.

Напомним, Кулижников — трёхкратный чемпион мира. Также он является серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.

На дистанции 3000 м россиянка Наталья Воронина оказалась второй. Победу одержала голландка Эсме Виссер. Призовую тройку замкнула итальянка Франческа Лоллобриджида. Россиянка Евгения Лаленкова показала восьмой результат, Елена Сохрякова — 13-й.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту в Херенвене завершится 12 января.

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