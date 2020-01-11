Виктор Ан пропустит чемпионат Европы — 2020 по шорт-треку из-за травмы колена

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан пропустит чемпионат Европы 2020 года из-за травмы колена, сообщил старший тренер сборной России Владимир Григорьев. Ранее спортсмен, вернувшийся к соревнованиям после перерыва осенью 2019 года, пропустил чемпионат России, который проходил 20-22 декабря в Коломне.
Первенство континента пройдёт в Дебрецене (Венгрия) 24-26 января.
«В состав мужской команды вошли Семён Елистратов, Александр Шульгинов, Павел Ситников, Даниил Ейбог и Денис Айрапетян. Виктор Ан ещё не восстановился после травмы колена. Трудно сказать, когда у него пройдёт колено. Что касается состава на этапы Кубка мира, то тут зависит от Ана. Если у него будет всё в порядке, он тоже поедет. Если нет, то состав будет другим.
В женскую команду вошли Софья Просвирнова, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Екатерина Константинова и Екатерина Ефременкова", — приводит слова Григорьева РИА «Новости».
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