Ласицкене обвинила руководство ВФЛА в нелегитимности

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту российская легкоатлетка Мария Ласицкене заявила о нелегитимности нынешних руководителей Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), а также отказалась от личной встречи с представителями организации.
«Отказываюсь от любых личных контактов с ВФЛА, потому что не считаю нынешний президиум и руководство федерации легитимными. Все эти люди являются неотъемлемой частью той самой команды, которая сейчас отстранена от работы в лёгкой атлетике. Поэтому пока они все не уйдут, я не буду иметь с ВФЛА никаких дел. Но по их действиям уже давно понятно, что им абсолютно всё равно на спортсменов, они просто пытаются всеми правдами и неправдами остаться у власти, с такими людьми мне не по пути», — приводит слова Ласицкене ТАСС.
Ранее Ласицкене уже активно критиковала ВФЛА, а также выразила недовольство работой министра спорта РФ Павла Колобкова.
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