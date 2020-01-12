Российские конькобежцы — вторые в общекомандном медальном зачёте чемпионата Европы

Сборная России заняла второе место в общекомандном медальном зачёте чемпионата Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который завершился в Херенвене (Нидерланды).
Российские конькобежцы завоевали 17 медалей (5 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых). Обладателями золотых наград стали Павел Кулижников (500 и 1000 м), Ольга Фаткулина (500 м), а также мужская и женская команды в командном спринте. Второй результат показали Дарья Качанова (1000 м), Евгения Лаленкова (1500 м), Наталья Воронина (3000 м), Денис Юсков (1500 м), а также мужская и женская сборные в командных гонках. Бронзовыми призёрами стали Руслан Мурашов (500 м), Юсков (5000 м), Данила Семериков (масс-старт), Ангелина Голикова (500 м), Екатерина Шихова (1000 и 1500 м).
Победу в командном зачёте одержали голландцы, завоевавшие 16 медалей (8, 5, 3). Третьими стали бельгийцы, в активе которых одна золотая медаль.
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