Российские рапиристки выиграли командный турнир на этапе Кубка мира в Польше

Женская сборная России по фехтованию на рапирах одержала победу в командном турнире на этапе Кубка мира в Катовице (Польша).
Российская команда в составе Инны Дериглазовой, Анастасии Ивановой, Ларисы Коробейниковой и Аделины Загидуллиной в финале победила сборную Франции со счётом 42:41. В ходе соревнований российские рапиристки поочередно взяли верх над бразильянками – 45-18, польками – 35-34 и американками – 45-36.
Бронзовые медали достались рапиристкам из Италии, которые в поединке за третье место разгромили сборную США — 45-18.
Ранее на этапе Кубка мира в Катовице золото в личном турнире завоевала Дериглазова.
Мужская сборная России по фехтованию на рапирах заняла пятое место в командном турнире на этапе Кубка мира в Париже (Франция). Алексей Черемисинов, Антон Бородачёв, Владислав Мыльников и Кирилл Бородачёв в четвертьфинале уступили итальянцам – 37-45, а затем в утешительном раунде были сильнее китайцев – 45-32 и южнокорейцев – 45-35. В финале американцы победили итальянцев – 45-36. Бронзовыми призёрами стали французы.
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