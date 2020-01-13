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Секундант нокаутировал грузинского борца в ходе массовой драки на турнире в Турции. Видео

Секундант нокаутировал грузинского борца в ходе массовой драки на турнире в Турции. Видео
Другие / Борьба 0

На международном турнире по борьбе в Стамбуле (Турция) произошла массовая драка. Её инициаторами стали грузин Зураб Эрбоцанашвили и представитель Украины Хасан Закариев. Они встретились в полуфинале соревнований в весовой категории до 79 кг.

В один из моментов борцы начали выяснять отношения с помощью кулаков. В это время на ковёр выскочили представители обеих команд, что вылилось в массовую потасовку. В частности, секундант украинского спортсмена мощным ударом нокаутировал грузинского борца.

Видео доступно на «Чемпионате».

Эрбоцанашвили и Закариев были дисквалифицированы. О наказании в отношении других участников пока не сообщается. Международный турнир Yasar Dogu проходил в Стамбуле с 10 по 12 января.

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