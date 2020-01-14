Трефилов – о сборной на ЧЕ: никакие гнусные санкции Запада не прикроют наш провал

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов прокомментировал выступление мужской национальной команды на предварительном раунде чемпионата Европы.
Россияне потеряли шансы пробиться во второй групповой этап чемпионата Европы и не смогли квалифицироваться на Олимпиаду 2020 года в Токио.
«Если мы не попадаем на Олимпиаду-2020, то никакие гнусные санкции Запада и другие неприятности не прикроют наш провал. А это, действительно, так. Его признал и президент федерации Сергей Шишкарёв. Практически 17 лет мы ничего не можем добиться. Добыли мы третье место на Олимпиаде-2004 в Афинах, а дальше до свидания: восьмые, пятые, двенадцатые, четырнадцатые — это несерьёзно. Я смотрел на игру команды и не видел коллектива, не видел никаких совместных действий. Ребята физически подсели, команда не готова. Если ты не бегаешь, ты и не побежишь. Их избили, давайте теперь добьём. Надо посидеть и подумать, почему такой провал происходит, дать трезвую оценку.
Надо просмотреть всю российскую молодёжь, попытаться их натаскивать и приглашать одних из лучших ребят из зарубежных клубов. Больше вариантов нет. Но сейчас нужно закрыть глаза — впереди Чемпионат мира, туда необходимо попадать, пока не надо трогать выступления мужчин. А вот в следующее четырёхлетие можно будет чего-то добиться, именно работая», — приводит слова Трефилова News.ru.
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