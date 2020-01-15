Норвежский эксперт: рекорд Карлсена — на десятилетия

Норвежский шахматист и эксперт Торстейн Бэ прокомментировал достижение чемпиона мира Магнуса Карлсена, который не проигрывает уже на протяжении 111 партий. Вчера, 14 января, Магнус побил рекорд нидерландского, а ранее советского и российского шахматиста Сергея Тивякова (110 партий подряд без поражений).

«Это просто невероятная серия. Не думаю, что в ближайшем будущем кто-то сможет его обойти. На протяжении полутора лет он играет турнир за турниром, партию за партией с мировой элитой. Карлсен всё время не проигрывает. Это феноменально.

У Тивякова в ходе его серии часто не было должного сопротивления. У Карлсена же всегда очень сильные соперники. Думаю, его рекорд — на десятилетия. Мы не знаем, сколько Магнус ещё сможет не проигрывать, но он определённо жаждет большего.



Больше всего впечатляет то, что он не играет осторожно. Наоборот, он стал играть гораздо агрессивнее, чем несколько лет назад. Но даже с такой игрой ему покорился рекорд", — цитирует Бэ NRK.

Магнус в классических шахматах не проигрывает с 31 июля 2018 года.