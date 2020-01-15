Воронин: что лучше — покинуть ЧЕ по гандболу с нулём побед или отправить домой Данию?
Тренер мужской сборной России по гандболу Лев Воронин поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Дании на чемпионате Европы.
Напомним, российские гандболисты уже завершили борьбу за медали чемпионата Европы и потеряли шансы выступить на Олимпийских играх–2020. Ранее сборная России уступила в матче второго тура исландским гандболистам – 23:34, а в стартовой встрече проиграла венгерской команде – 25:26.
«Каждый игрок должен обратиться к себе как спортсмен и должен спросить себя, что для него значит пребывание здесь и что лучше — уезжать с нулём побед или отправить домой сборную Дании», — цитирует Воронина «Матч ТВ».
Матч Россия — Дания начнётся сегодня, 15 января, в 22:30 мск.
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