Мужская сборная России по кёрлингу обыграла Англию в матче отборочного турнира ЧМ

Российские кёрлингисты одержали победу над командой Чехии в четвёртом матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату мира 2020 года. Соревнования проходят в Финляндии.



Игра закончилась со счётом 10:3 в пользу россиян. За сборную России выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов и Антон Калалб.



В квалификационном раунде соперниками сборной России также являются Япония, Китай, Финляндия, Чехия и Польша. Ранее россияне обыграли команды Японии и Чехии, проиграв сборной Китая.



После четырех матчей россияне вместе со сборными Финляндии и Японии имеют по три победы и одному поражению, уступая в таблице только команде Польши (три победы в трех играх).



Квалификационный турнир в Лохье (Финляндия) завершится 18 января 2020 года.