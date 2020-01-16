Мужская сборная России по кёрлингу обыграла Англию в матче отборочного турнира ЧМ

Российские кёрлингисты одержали победу над командой Чехии в четвёртом матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату мира 2020 года. Соревнования проходят в Финляндии.
Игра закончилась со счётом 10:3 в пользу россиян. За сборную России выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов и Антон Калалб.
В квалификационном раунде соперниками сборной России также являются Япония, Китай, Финляндия, Чехия и Польша. Ранее россияне обыграли команды Японии и Чехии, проиграв сборной Китая.
После четырех матчей россияне вместе со сборными Финляндии и Японии имеют по три победы и одному поражению, уступая в таблице только команде Польши (три победы в трех играх).
Квалификационный турнир в Лохье (Финляндия) завершится 18 января 2020 года.
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