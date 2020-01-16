Сборная России завоевала бронзу юношеской Олимпиады в кёрлинге

Сборная России по кёрлингу завоевала бронзу в соревнованиях смешанных команд на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария). В противостоянии за третье место Валерия Денисенко (скип), Михаил Власенко, Алина Фахуртдинова и Николай Лысаков обыграли команду Новой Зеландии со счётом 9:5.

В четвертьфинале россияне победили швейцарцев (7:5), а в полуфинале проиграли норвежцам (2:7).

На счету российских спортсменов на юношеских Олимпийских играх в Лозанне 17 наград — 5 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые. Сборная России лидирует в медальном зачёте. На втором месте — Швейцария (5-5-3), на третьем — Япония (4-1-1).

Зимние юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января. Всего будет разыгран 81 комплект медалей в 16 видах спорта.