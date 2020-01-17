Скелетонистка Никитина: на Юлендер, которая злостно реагировала, я не смотрю

Бронзовый призёр Олимпийских игр, действующая обладательница Кубка мира российская скелетонистка Елена Никитина рассказала, как изменилось отношение иностранных соперниц к ней спустя два года после решения МОК. 22 ноября 2017 года решением МОК за нарушение антидопинговых правил она была лишена бронзы Олимпийских игр 2014 года в Сочи и пожизненно отстранена от участия в Играх, однако 1 февраля 2018 года Спортивный арбитражный суд удовлетворил её апелляцию.
«Сейчас очень много людей общается. Видимо, когда ты считаешься более-менее лидером на мировом уровне, то к тебе совсем другое отношение. Каждый подойдёт и первым поздоровается. У нас вообще немки считаются топовыми спортсменками. У них изначально не было к нам претензий, когда все нас обвиняли. И сейчас мы продолжаем общаться. На американку Кэти Юлендер, которая злостно реагировала, я не смотрю, она на меня не смотрит. Всё так и осталось. Она приезжала в Винтерберг, не знаю зачем. Я её видела. Но ни холодно, ни горячо.
Остались ли те, кто тогда не здоровался и теперь тоже? Да. Британцы, например. Сейчас могут сквозь зубы сказать: «Hello». Я отвечаю: «Hello» — и всё. Дальше одного слова диалог не заходит", — цитирует Никитину сайт «Матч ТВ».
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