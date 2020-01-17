Саночница Логинова завоевала бронзу юношеских Олимпийских игр

Российская саночница Диана Логинова стала бронзовым призёром юношеских Олимпийских игр в Лозанне (Швейцария). Золото выиграла немка Мерле Малу Фрэбель. Второй результат продемонстрировала её соотечественница Джессика Дорен Дегенхардт.

Юношеские Олимпийские игры. Санный спорт. Лозанна, Швейцария

Девушки

1. Мерле Малу Фрэбель (Германия) — 1.49,687.

2. Джессика Дорен Дегенхардт (Германия) — +0,208.

3. Диана Логинова (Россия) — +0,279.

На счету российских спортсменов на юношеских Олимпийских играх в Лозанне 18 наград — 5 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых. Сборная России лидирует в медальном зачёте. На втором месте — Швейцария (5-5-3), на третьем — Япония (4-2-1).



Зимние юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января. Всего будет разыгран 81 комплект медалей в 16 видах спорта.