Скелетонистка Никитина остановилась в шаге от пьедестала на этапе КМ в Иглсе

Призёр Олимпийских игр россиянка Елена Никитина остановилась в шаге от пьедестала на пятом этапе Кубка мира по бобслею и скелетону, который проходит в Иглсе (Австрия). Никитина шла второй после первой попытки, но во втором спуске показала только десятое время.

Победу одержала немка Жаклин Лёллинг, выиграв 0,02 секунды у австрийки Янин Флок. Бронзовым призёром стала американка Меган Хенри.

Напомним, что в соревнованиях мужчин Александр Третьяков стал бронзовым призёром.

Скелетон. Кубок мира. Пятый этап. Иглс, Австрия

Женщины

1. Жаклин Лёллинг (Германия) – 1.47,44.

2. Янин Флок (Австрия) – 1.47,46.

3. Меган Хенри (США) – 1.47,70.

4. Елена Никитина (Россия) – 1.47,84…

21. Рената Хузина (Россия) – 54,55.

22. Юлия Канакина (Россия) – 54,61.