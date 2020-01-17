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Скелетонистка Никитина остановилась в шаге от пьедестала на этапе КМ в Иглсе

Скелетонистка Никитина остановилась в шаге от пьедестала на этапе КМ в Иглсе
Другие / Прочие виды спорта 0

Призёр Олимпийских игр россиянка Елена Никитина остановилась в шаге от пьедестала на пятом этапе Кубка мира по бобслею и скелетону, который проходит в Иглсе (Австрия). Никитина шла второй после первой попытки, но во втором спуске показала только десятое время.

Победу одержала немка Жаклин Лёллинг, выиграв 0,02 секунды у австрийки Янин Флок. Бронзовым призёром стала американка Меган Хенри.

Напомним, что в соревнованиях мужчин Александр Третьяков стал бронзовым призёром.

Скелетон. Кубок мира. Пятый этап. Иглс, Австрия
Женщины

1. Жаклин Лёллинг (Германия) – 1.47,44.
2. Янин Флок (Австрия) – 1.47,46.
3. Меган Хенри (США) – 1.47,70.
4. Елена Никитина (Россия) – 1.47,84…
21. Рената Хузина (Россия) – 54,55.
22. Юлия Канакина (Россия) – 54,61.

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