Лабазанов и Семёнов победили на чемпионате России по греко-римской борьбе

В Новосибирске продолжается чемпионат России по греко-римской борьбе. Чемпионами России стали Ибрагим Лабазанов (до 63 кг) и призёр Олимпийских игр Сергей Семёнов (до 130 кг).

Лабазанов в равном финале одержал победу над Маратом Гариповым, Семёнов в решающей схватке взял верх над Зураби Гедехаури со счётом 3:0.

Также сегодня стали известны финалисты в категориях до 72, 77 и 97 кг.



Состав финальных пар

До 72 кг. Адам Курак — Магомед Ярбилов.

До 77 кг. Александр Чехиркин — Ислам Опиев.

До 97 кг. Александр Головин — Никита Мельников.



Греко-римская борьба. Чемпионат России. Новосибирск

До 63 кг

1. Ибрагим Лабазанов.

2. Марат Гарипов.

3. Санал Семёнов и Павел Салеев.

До 130 кг

1. Сергей Семёнов.

2. Зураби Гедехаури.

3. Рафаэль Цицуашвили и Виталий Щур.