Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Лабазанов и Семёнов победили на чемпионате России по греко-римской борьбе

Лабазанов и Семёнов победили на чемпионате России по греко-римской борьбе
Другие / Борьба 0

В Новосибирске продолжается чемпионат России по греко-римской борьбе. Чемпионами России стали Ибрагим Лабазанов (до 63 кг) и призёр Олимпийских игр Сергей Семёнов (до 130 кг).

Лабазанов в равном финале одержал победу над Маратом Гариповым, Семёнов в решающей схватке взял верх над Зураби Гедехаури со счётом 3:0.

Также сегодня стали известны финалисты в категориях до 72, 77 и 97 кг.

Состав финальных пар

До 72 кг. Адам Курак — Магомед Ярбилов.
До 77 кг. Александр Чехиркин — Ислам Опиев.
До 97 кг. Александр Головин — Никита Мельников.

Греко-римская борьба. Чемпионат России. Новосибирск
До 63 кг

1. Ибрагим Лабазанов.
2. Марат Гарипов.
3. Санал Семёнов и Павел Салеев.

До 130 кг

1. Сергей Семёнов.
2. Зураби Гедехаури.
3. Рафаэль Цицуашвили и Виталий Щур.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020