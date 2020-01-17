Лабазанов и Семёнов победили на чемпионате России по греко-римской борьбе

В Новосибирске продолжается чемпионат России по греко-римской борьбе. Чемпионами России стали Ибрагим Лабазанов (до 63 кг) и призёр Олимпийских игр Сергей Семёнов (до 130 кг).
Лабазанов в равном финале одержал победу над Маратом Гариповым, Семёнов в решающей схватке взял верх над Зураби Гедехаури со счётом 3:0.
Также сегодня стали известны финалисты в категориях до 72, 77 и 97 кг.
Состав финальных пар
До 72 кг. Адам Курак — Магомед Ярбилов.
До 77 кг. Александр Чехиркин — Ислам Опиев.
До 97 кг. Александр Головин — Никита Мельников.
Греко-римская борьба. Чемпионат России. Новосибирск
До 63 кг
1. Ибрагим Лабазанов.
2. Марат Гарипов.
3. Санал Семёнов и Павел Салеев.
До 130 кг
1. Сергей Семёнов.
2. Зураби Гедехаури.
3. Рафаэль Цицуашвили и Виталий Щур.
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