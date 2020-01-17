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У лыжников Сергея и Елены Устюговых родилась дочь Кира

У лыжников Сергея и Елены Устюговых родилась дочь Кира
Другие / Лыжный спорт 0

В семье российских лыжников Сергея и Елены Устюговых родилась дочь. Девочку назвали Кирой.

«Сегодня, 17 января 2020 года, у Сергея и Елены Устюговых родилась дочь Кира! Мама и малышка чувствуют себя хорошо», — сообщает пресс-служба ФЛГР на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» ФЛГР.

27-летний Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (скиатлон, командный спринт), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» — 2017. На недавно завершившейся многодневке 2020 года Сергей занял второе место в общем зачёте. Жена Устюгова — чемпионка мира по лыжным гонкам среди юниорок член сборной России Елена Соболева. Спортсмены отпраздновали свадьбу 10 августа 2019 года.

Устюгов пропускает этап Кубка мира в Нове-Место по состоянию здоровья.

Устюгов: переболел, поэтому не смогу приехать в Нове-Место
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