У лыжников Сергея и Елены Устюговых родилась дочь Кира

В семье российских лыжников Сергея и Елены Устюговых родилась дочь. Девочку назвали Кирой.

«Сегодня, 17 января 2020 года, у Сергея и Елены Устюговых родилась дочь Кира! Мама и малышка чувствуют себя хорошо», — сообщает пресс-служба ФЛГР на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» ФЛГР.

27-летний Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (скиатлон, командный спринт), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» — 2017. На недавно завершившейся многодневке 2020 года Сергей занял второе место в общем зачёте. Жена Устюгова — чемпионка мира по лыжным гонкам среди юниорок член сборной России Елена Соболева. Спортсмены отпраздновали свадьбу 10 августа 2019 года.

Устюгов пропускает этап Кубка мира в Нове-Место по состоянию здоровья.