Тражукова выиграла рейтинговый турнир по борьбе в Риме

17 января на первом рейтинговом турнире Объединённого мира борьбы (UWW) в Риме завершились соревнования по женской борьбе. Россиянки принимали участие только в категориях до 50, 55 и 65 кг. Инна Тражукова выиграла турнир в весовой категории до 65 кг, Стальвира Оршуш стала бронзовым призёром в категории до 55 кг.



Женская борьба. Рейтинговый турнир UWW Matteo Pellicone. Рим, Италия

До 50 кг

1. Сара Хильдебрандт (США).

2. Эмилия Вук (Румыния).

3. Виктория Энтони (США) и Оксана Ливач (Украина)…

7. Милана Дадашева (Россия).

8. Вероника Гурская (Россия).



До 55 кг

1. Ванеса Колодзинская (Беларусь).

2. Ирина Гусяк (Украина).

3. Стальвира Оршуш (Россия).



До 65 кг

1. Инна Тражукова (Россия).

2. Оксана Кухта Херхель (Украина).

3. Хсин Пинг Пай (Китай).