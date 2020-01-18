Шахматистка Костенюк оценила шансы Грищука и Непомнящего выиграть турнир претендентов

12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк поделилась ожиданиями от турнира претендентов-2020, который пройдёт в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля 2020 года.

«Не все сильнейшие попали в турнир претендентов, но это будет интереснейшая битва. Прогнозы делать очень тяжело, учитывая, что фактически каждый заслуживает победы. Поэтому всё будет зависеть от подготовки, оптимальной формы в конкретный момент, настроя и удачи, которая также имеет значение в борьбе сильнейших.



Шансы Александра Грищука и Яна Непомнящего? Буду болеть за наших шахматистов. Думаю, у обоих есть хорошие шансы», — цитируют Костенюк «Известия».

На турнире претендентов выступят россияне Ян Непомнящий, Александр Грищук и Кирилл Алексеенко, Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь, Ван Хао (оба — Китай), Теймур Раджабов (Азербайджан) и Аниш Гири (Нидерланды).