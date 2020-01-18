Российские ватерполисты уступили Румынии на групповом этапе чемпионата Европы

Мужская сборная России по водному поло проиграла команде Румынии со счётом 10:11 в заключительном матче группового раунда чемпионата Европы. Турнир проходит в Будапеште (Венгрия).
Поединок в группе В между Нидерландами и Сербией пройдёт сегодня, 18 января, позже. В случае победы нидерландцев или ничейного исхода российская команда завершит групповой этап на последнем, четвёртом месте и не выйдет в плей-офф.
Сербия набрала 6 очков и возглавляет турнирную таблицу группы В. В активе России, Румынии и Нидерландов по три очка. В четвертьфинал выйдут победители групп. Сборные, которые заняли вторые и третьи места, примут участие в 1/8 финала.
Чемпионат Европы завершится 26 января.
Водное поло. Мужчины. Чемпионат Европы
Румыния — Россия — 11:10 (3:3, 3:2, 2:0, 3:5).
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