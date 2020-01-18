Российские кёрлингисты завоевали путёвку на чемпионат мира, обыграв Японию

Мужская сборная России по кёрлингу выиграла у команды Японии во втором матче плей-офф квалификационного турнира и завоевала путёвку на чемпионат мира 2020 года. Отборочные соревнования проходили в Финляндии.
Сборная России заняла второе место на круговом этапе квалификации и получила право сыграть в плей-офф за две путёвки на чемпионат мира. В первом матче россияне Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов и Антон Калалб уступили китайцам (5:10), а во втором нанесли поражение японцам со счётом 8:7 (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 2:0, 0:1, 0:0, 4:0, 0:3, 0:1).
Чемпионат мира 2020 года среди мужских команд пройдет с 25 марта по 5 апреля в Шотландии. На турнире также сыграют команды Шотландии, Канады, США, Дании, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Китая.
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