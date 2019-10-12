Фарах — о дисквалификации экс-тренера: он смотрел мне в глаза и лгал, что чист

Четырёхкратный олимпийский чемпион в беге британец Мо Фарах прокомментировал информацию о четырёхлетней дисквалификации его бывшего тренера Альберто Салазара. 61-летний специалист отстранён за содействие нарушениям антидопинговых правил во время работы в тренировочном лагере в Орегоне.



«Салазар обманул меня. Ещё в 2015 году я снялся с соревнований в Бирмингеме, чтобы обсудить с ним те обвинения. Мы встретились тет-а-тет, и он, глядя мне в глаза, заверил, что это лишь обвинения. К сожалению, это было ложью.



Вероятно, я один из самых проверяемых спортсменов в мире. Буду счастлив, если меня проверят снова — в любом месте и в любое время. Пусть мои анализы используются так, как того захочет любая комиссия», — цитирует Фараха The Guardian.

Напомним, Мо работал с Салазаром с 2011 по 2017 год. В тот период он выиграл подавляющее большинство своих наград.

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