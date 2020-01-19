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Большунов победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место

Большунов победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 км классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Он преодолел дистанцию за 37 минут 1,3 секунды.

Вторым финишировал представитель Норвегии Йоханнес Хёсфлот Клебо. Он уступил Большунову 46,7 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялся норвежец Симен Хегстад Крюгер (+47,2).

Благодаря этой победе Большунов упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место, Чехия
Мужчины. Гонка преследования 15 км. Классический стиль

1. Александр Большунов (Россия) — 37.01,3
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +46,7
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +47,2
4. Сьюр Рёте (Норвегия) — +47,7
5. Ийво Нисканен (Финляндия) — +56,1
6. Андрей Мельниченко (Россия) — +1.32,3.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Этап 7, Нове-Место, Чехия
Мужчины. Гонка преследования 15 км. Классический стиль
19 января 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Россия
37:01.3
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+46.7
3
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+47.2
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