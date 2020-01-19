Лыжница Непряева — третья в общем зачёте Кубка мира

Норвежская лыжница Терезе Йохауг уверенно лидирует в общем зачёте Кубка мира после этапа в Нове-Место. Йохауг выиграла в Чехии обе гонки на 10 км: с раздельным стартом свободным стилем и преследование классическим ходом. Второй оба раза была россиянка Наталья Непряева, которая занимает третье место в общем зачёте Кубка мира. На второй позиции норвежка Хейди Венг.

Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1409.

2. Хейди Венг (Норвегия) – 952.

3. Наталья Непряева (Россия) — 939.

В следующий уик-энд на этапе Кубка мира в Оберстдорфе лыжницы побегут скиатлон и спринт классическим стилем. Отметим, что в спринтерском зачёте Непряева располагается значительно выше своих соперниц. Непряева – шестая, а норвежки занимают 28-е и 29-е места соответственно.