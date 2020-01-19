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Клебо: интересно, как сложилось бы преследование, стартуй я на полминуты позади Большунова

Клебо: интересно, как сложилось бы преследование, стартуй я на полминуты позади Большунова
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал своё выступление на этапе Кубка мира в Нове Место. Клебо стал седьмым в гонке с раздельного старта на 15 км свободным стилем, отстав от россиянина Александра Большунова более чем на минуту. В гонке преследования Клебо финишировал вторым после Большунова, сократив отставание на 25 секунд.

В общем зачёте Кубка мира преимущество Большунова над Клебо выросло до 159 очков.

«Не откажусь от борьбы, пока мы не завершим соревнования в Канаде. Это будет жёсткая борьба.

Возможно, не так уж и плохо было провести эту неделю после «Тур де Ски» в постели. Я на подъёме, и было бы интересно посмотреть, как сложилась бы гонка преследования, стартуй я лишь на полминуты позади Большунова», — приводит слова Клебо VG.

Кубок мира в марте завершит 16-й этап в Кэнморе (Канада).

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