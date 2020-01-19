Клебо: интересно, как сложилось бы преследование, стартуй я на полминуты позади Большунова

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал своё выступление на этапе Кубка мира в Нове Место. Клебо стал седьмым в гонке с раздельного старта на 15 км свободным стилем, отстав от россиянина Александра Большунова более чем на минуту. В гонке преследования Клебо финишировал вторым после Большунова, сократив отставание на 25 секунд.
В общем зачёте Кубка мира преимущество Большунова над Клебо выросло до 159 очков.
«Не откажусь от борьбы, пока мы не завершим соревнования в Канаде. Это будет жёсткая борьба.
Возможно, не так уж и плохо было провести эту неделю после «Тур де Ски» в постели. Я на подъёме, и было бы интересно посмотреть, как сложилась бы гонка преследования, стартуй я лишь на полминуты позади Большунова», — приводит слова Клебо VG.
Кубок мира в марте завершит 16-й этап в Кэнморе (Канада).
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