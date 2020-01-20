Российские саночники выиграли золото на юношеской Олимпиаде

Российские саночники Диана Логинова, Павел Репилов и двойка Михаил Карнаухов/Юрий Чирва одержали победу в эстафете на юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария). Вторыми стали немцы, тройку призёров замкнули латвийцы.
Юношеские Олимпийские игры. Санный спорт. Лозанна, Швейцария
1. Россия ( Диана Логинова, Павел Репилов, Михаил Карнаухов/Юрий Чирва) — 2.54,072.
2. Германия — +0,550.
3. Латвия — +0,882.
Сборная России благодаря успеху саночников поднялась на первое место в общекомандном медальном зачёте. В активе россиян 26 наград – 8 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых. На втором месте швейцарцы (8-5-4), на третьем — шведы (5-2-6). По общему количеству наград первые россияне (26), вторые – швейцарцы (17), третьи – шведы (13).
Юношеские Игры в Лозанне завершатся 22 января.
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