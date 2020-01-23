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Чемпионат Европы—2020 по фигурному катанию. Прямая трансляция 23 января

Чемпионат Европы—2020 по фигурному катанию. Прямая трансляция 23 января
Другие / Фигурное катание 0

В Граце (Австрия) продолжается чемпионат Европы 2020 года по фигурному катанию. В вечерней программе второго дня соревнований мужчины представят произвольные программы. Начало запланировано на 20:30 по московскому времени.

В произвольной программе выступят трое россиян — Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Артур Даниелян. В короткой программе Алиев занял второе место, Даниелян — третье, а Самарин — 13-е.

Произвольную программу Самарин продемонстрирует 10-м, Даниелян — 22-м, а Алиев — 23-м.

Прямая трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию на сайте Первого канала.

В 2019 году на чемпионате Европы в Минске победу в мужском одиночном катании одержал представитель Испании Хавьер Фернандес. После этих соревнований он завершил карьеру.

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