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Триумф над США в хоккее, победа России на юношеской Олимпиаде под флагом и с гимном. Фото

Юношеская сборная России по хоккею
Триумф над США в хоккее, победа России на юношеской Олимпиаде под флагом и с гимном. Фото
Другие / Прочие виды спорта 0

Вчера, 22 января, в Лозанне завершились зимние юношеские Олимпийские игры, в которых сборная России одержала победу общекомандного зачёта.

За 13 соревновательных дней российские спортсмены завоевали 29 медалей: 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых — это рекорд сборной в истории юношеских Олимпиад. Предыдущим рекордом для сборной России являлись 24 награды (7+8+9) на Играх в Лиллехаммере (Норвегия), проходивших в 2016 году.

На соревнованиях в Лозанне россияне выиграли общекомандный медальный зачёт, опередив сборные Швейцарии (10+6+8) и Японии (9+7+1).

Напомним, в последний день юношеских Олимпийских игр представители сборной России завоевали золотую медаль в хоккейном турнире (в финале россияне разгромили США— 4:0) и выиграли две серебряные медали (шорт-трек и кёрлинг).

Лучшие кадры выступления российских спортсменов под национальным флагом — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Лозанне.

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