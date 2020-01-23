Орсер: Медведева легко попала бы в состав на ЧЕ и ЧМ, если бы не форс-мажор с коньком

Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, выразил уверенность в том, что его подопечная вошла бы в состав сборной на чемпионаты Европы и мира 2020 года, если бы не проблема с ботинками на чемпионате России. Медведева снялась с произвольной программы на соревнованиях в Красноярске из-за поломки конька.

«Итог турнира для нас получился просто душераздирающим. Но когда конёк ломается — он уже не держит ногу так, как нужно. Вы можете делать что угодно: заклеивать его, чем-то фиксировать — но это уже не поможет. В итоге пришлось принимать решение о снятии с произвольной программы. Хотя я знаю, что многие люди говорят: «У неё как у профессиональной фигуристки должна была быть ещё одна запасная пара коньков». Но нужно понимать, что для раскатки новой пары коньков нужно три недели и, если у тебя наконец-то есть раскатанные ботинки, ты не станешь раскатывать ещё одни. Случившееся обидно ещё и потому, что Евгения была в прекрасной форме.



На мой взгляд, если бы не этот форс-мажор, она бы с лёгкостью отобралась в состав сборной России для участия в чемпионатах Европы и мира и потеснила бы кого-то из трио Щербакова—Косторная—Трусова. Но на первом месте должна стоять безопасность и здоровье спортсмена, особенно когда можно в итоге повредить ногу. И сезон теперь для нас окончен», — цитирует Орсера «Спорт-экспресс».

Короткую программу на чемпионате Европы фигуристки представят завтра, 24 января.