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Самарин: ничего позитивного на чемпионате Европы не было

Самарин: ничего позитивного на чемпионате Европы не было
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал своё выступление в произвольной программе на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Он неидеально выполнил прокат, допустив несколько ошибок. В итоге по сумме двух программ Самарин набрал 220,43 балла и не смог защитить звание вице-чемпиона Европы.

«Всё было не так. «Бабочка» на тройном прыжке, падение с акселя. «Бабочка» на тройном — это вообще нонсенс. Постараюсь в будущем таких прокатов не допускать. Ничего позитивного на чемпионате Европы не было. Всем спасибо за поддержку. Работаем дальше.

Ботинки я менял после Нового года, но это не причина. Конечно, они не как тапочки сидят, но это надо в себе разбираться», — передаёт слова Самарина корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

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