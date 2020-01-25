Тарасова: ощущения не самые приятные. Но есть положительные стороны

Серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию среди спортивных пар Евгения Тарасова подвела итоги выступления в парном катании с Владимиром Морозовым на этапе чемпионата Европы в Граце (Австрия).
«Ощущения не самые приятные. Но есть положительные стороны. У нас есть хорошая, поставленная программа, которую нам удаётся передать. С элементами справимся. Показывать саму программу, преподносить её зрителю — это один из важнейших моментов. Да, были ошибки в технических элементах. Но программу нам удалось показать, её хорошо оценивают. Ощущения лучше, чем в прошлом году. Каждый год мы добавляем что-то новое, раскрываемся по-новому. Мы на правильном пути, всё будет в порядке», — передаёт слова Тарасовой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
Напомним, что российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов по результатам короткой и произвольной программы набрали 208,64 балла, что является вторым результатом на турнире. Чемпионами стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский безошибочно выполнившие как короткую, так и произвольную программы и набравшие 234,58 балла.
- 25 января 2020
-
01:22
-
01:02
-
01:00
-
00:50
-
00:41
-
00:32
-
00:12
- 24 января 2020
-
23:58
-
23:52
-
23:45
-
23:42
-
23:18
-
22:55
-
22:26
-
21:59
-
21:46
-
21:21
-
20:49
-
20:36
-
20:32
-
20:28
-
20:22
-
20:14
-
20:07
-
20:00
-
19:47
-
19:32
-
19:25
-
19:20
-
19:09
-
19:05
-
19:01
-
17:47
-
17:42
-
16:34