Тарасова: ощущения не самые приятные. Но есть положительные стороны

Серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию среди спортивных пар Евгения Тарасова подвела итоги выступления в парном катании с Владимиром Морозовым на этапе чемпионата Европы в Граце (Австрия).

«Ощущения не самые приятные. Но есть положительные стороны. У нас есть хорошая, поставленная программа, которую нам удаётся передать. С элементами справимся. Показывать саму программу, преподносить её зрителю — это один из важнейших моментов. Да, были ошибки в технических элементах. Но программу нам удалось показать, её хорошо оценивают. Ощущения лучше, чем в прошлом году. Каждый год мы добавляем что-то новое, раскрываемся по-новому. Мы на правильном пути, всё будет в порядке», — передаёт слова Тарасовой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Напомним, что российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов по результатам короткой и произвольной программы набрали 208,64 балла, что является вторым результатом на турнире. Чемпионами стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский безошибочно выполнившие как короткую, так и произвольную программы и набравшие 234,58 балла.