Новый министр спорта РФ Матыцин рассказал, как идёт подготовка к Олимпиаде 2020 года

Новый министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что подготовка к Олимпийским играм 2020 года проведена практически полностью прежним руководством ведомства.
«Подготовка к Олимпиаде идёт полным ходом. Её осуществляют тренеры сборных команд, им созданы оптимальные условия для работы. Федерации, Олимпийский комитет России и Министерство спорта нацелены на успешное выступление наших спортсменов в Японии.
Пришёл в Минспорт, когда работа по подготовке к Олимпиаде уже максимально проведена, остался заключительный этап. Сейчас моя задача, как врача, — не навредить неаккуратными действиями.
Будем делать всё необходимое, чтобы, с учётом требований спортивных федераций, спортсменов, тренеров и других специалистов, подготовка на финальном этапе была успешной», — цитирует Матыцина ТАСС.
Матыцин — бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ), возглавляет Федерацию международного студенческого спорта (FISU). Мастер спорта СССР по настольному теннису, обладатель Кубка СССР 1982 года.
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