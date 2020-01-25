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Матыцин: в совмещении постов министра спорта РФ и главы FISU нет конфликта интересов

Матыцин: в совмещении постов министра спорта РФ и главы FISU нет конфликта интересов
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин, назначенный на пост министра спорта России, не видит конфликта интересов в совмещении деятельности на обоих постах.

В ноябре 2019 года Матыцина переизбрали на пост президента FISU до 2023 года.

«Безусловно, времени на деятельность в качестве руководителя FISU у меня теперь будет меньше. Но буду продолжать эту работу, потому что мне это очень интересно, важно. Уверен, никакого конфликта интересов здесь нет», — цитирует Матыцина ТАСС.

Матыцин — бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ), возглавляет Федерацию международного студенческого спорта (FISU). Мастер спорта СССР по настольному теннису, обладатель Кубка СССР 1982 года.

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