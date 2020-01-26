Трусова — о произвольной программе на ЧЕ: я не устала, я просто не могу собраться

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свой прокат в произвольной программе на чемпионате Европы в Граце. Судейская оценка в 150,39 балла позволила ей завоевать бронзовую медаль соревнований.



«Я не устала. Форма у меня, конечно, сейчас не самая лучшая — после праздников ещё не набрала. Но это не причина моему плохому прокату. Я просто не могу собраться.



На тренировках я работаю над тем, чтобы собираться после падений, но я не собралась после первого из них, поэтому произошло второе.



Три четверных для меня не проще, чем пять. Наоборот, я люблю выступать с очень сложным контентом. Я считаю, что с тремя четверными у меня нет права ошибиться, с пятью — чуть-чуть есть», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

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