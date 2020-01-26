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Мужская сборная России победила в эстафете на ЧЕ по шорт-треку

Мужская сборная России победила в эстафете на ЧЕ по шорт-треку
Другие / Конькобежный спорт 0

Мужская сборная России одержала победу в эстафете на 5000 м на чемпионат Европы по шорт-треку, который проходил в Дебрецене (Венгрия). Чемпионами Европы стали Даниил Ейбог, Денис Айрапетян, Павел Ситников и Семён Елистратов. Серебро взяли голландцы, бронзу – итальянцы. Финишировавшие первыми венгры были дисквалифицированы.

Женская команда России стала бронзовым призёром в эстафете на 3000 м после того, как финишировавшие третьими венгерки были дисквалифицированы из-за помехи россиянкам. Медали завоевали Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова. Чемпионками Европы стали голландки, серебро – у итальянок.

Шорт-трек. Чемпионат Европы. Дебрецен, Венгрия
Мужчины. Эстафета. 5000 м

1. Россия – 7.06,884.
2. Нидерланды – 7.06,984.
3. Италия – 7.07,055.

Женщины. Эстафета. 3000 м

1. Нидерланды – 4.12,877.
2. Италия – 4.13,022.
3. Россия – 4.25,577.

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