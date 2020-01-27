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Бейсбольный тренер и его семья погибли при крушении вертолёта вместе с Коби Брайантом

Бейсбольный тренер и его семья погибли при крушении вертолёта вместе с Коби Брайантом
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В авиакатастрофе, произошедшей утром 26 января, вместе с легендарным баскетболистом Коби Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной на борту вертолёта находились бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь, сообщает Associated Press. Дочь 56-летнего Альтобелли играла в одной команде с Джианной Брайант, они направлялись на тренировку по баскетболу в соседний город.

Частный вертолёт Коби Брайанта потерпел крушение возле Калабасаса (США) утром в воскресенье. Всего на борту находились девять человек, никто из них не выжил.

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