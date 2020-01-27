Леонова: может, Трусовой стоит сделать ставку на хороший чистый прокат?

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алёна Леонова рассказала, как Александре Трусовой опередить Алёну Косторную и Анну Щербакову.

«Может быть, стоит сделать ставку на хороший чистый прокат, оставить даже два четверных. Но мы пока не знаем, какие планы у них на чемпионат мира. По Саше видно, что для неё этот тулуп четверной как тройной. Ошибки ведь были не технические. Трусова очень лёгкая, у нее очень много сил. Возможно, она устала больше морально, чем физически. У неё большой перегруз, потому что нужно быть сосредоточенной на каждом четверном прыжке, а это сложно для такой маленькой девочки. По поводу пяти четверных: думаю, она будет всё равно готовить этот набор к чемпионату мира, и, если будет уверена, то точно не откажется от них.

Связаны ли ошибки с некоторым спадом формы? Да, это тоже было заметно. Они влились в сезон здорово и стабильно, но к чемпионату России начали допускать ошибки, пусть и по мелочам. Мы привыкли, что девчонки катаются чисто, но они же не роботы. Может быть, сейчас им дадут немного выдохнуть, а дальше с новыми силами начнётся подготовка к чемпионату мира. Если после чемпионата России почти сразу нужно было начинать подготовку к Европе, то сейчас можно немного выдохнуть, время для этого есть. Хотя не знаю, пойдёт ли отдых на пользу Алёне Косторной, которая выросла на два сантиметра, и сказала, что пошла полная раскоординация, пришлось восстанавливать аксель, каскады три-три», — приводит слова Трусовой «Команда России».